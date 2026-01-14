In der Fabrik des GroßvatersJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 28: In der Fabrik des Großvaters
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
An Perrines erstem Arbeitstag in der Fabrik spricht sie ihren Großvater an und empfiehlt ihm eine Augenoperation. Bilfran ist wider Willen gerührt und sagt ihr einen höheren Lohn zu, zum Unwillen ihrer Kolleginnen. Als sie am Abend völlig erschöpft noch einen Spaziergang mit Baron macht, schläft Perrine an einem Teich ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6