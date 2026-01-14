Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Einzug ins Palais Bilfran

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
Einzug ins Palais Bilfran

Einzug ins Palais BilfranJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 41: Einzug ins Palais Bilfran

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei einem Schlagabtausch mit Tarouels wegen eines Telegramms das Bilfrans Sohn betrifft verletzt sich Perrine. Bilfran lässt sie bei sich wohnen um sie vor Tarouels und Theodors Impertinenz zu schützen. Perrine und Baron siedeln also in Bilfrans Palais über.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 International
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen