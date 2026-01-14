Eine Nachricht aus BosnienJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 44: Eine Nachricht aus Bosnien
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Überall kursiert das Gerücht, dass Edmond Bilfran wiederkommt. Theodors Mutter versucht vergeblich, Perrine für eine Intrige zu gewinnen. Da erscheint Rechtsanwalt Philipe mit der Nachricht, dass Edmond nicht mehr lebt. Bilfran ist ein gebrochener Mann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6