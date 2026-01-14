Perrine
Folge 46: Ein neuer Lichtblick
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bilfran ist sehr krank, er kann den Tod seines Sohnes nicht verwinden. Perrine pflegt ihn aufopfernd. Als es ihm besser geht, macht sich Großmutter Francoise auf, um ihm die Leviten zu lesen, mit Erfolg. Bilfran lässt nun nach seiner Schwiegertochter und seinem Enkelkind forschen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6