Ein Brand und seine FolgenJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 47: Ein Brand und seine Folgen
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach der schweren Krankheit fährt Monsieur Bilfran das erste Mal wieder in seine Fabriken. Im Haus von Madame Tivule bricht Feuer aus. Zwei Kinder von Fabrikarbeiterinnen, die sie betreut, kommen in den Flammen um.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Perrine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6