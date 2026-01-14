Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 47vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach der schweren Krankheit fährt Monsieur Bilfran das erste Mal wieder in seine Fabriken. Im Haus von Madame Tivule bricht Feuer aus. Zwei Kinder von Fabrikarbeiterinnen, die sie betreut, kommen in den Flammen um.

Studio 100 International
