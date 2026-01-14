Weihnachten - Ein Wunsch erfüllt sichJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 51: Weihnachten - Ein Wunsch erfüllt sich
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine schmückt mit den Bediensteten den Baum am Morgen des Weihnachtsfests. Am Tag darauf soll Dr. Blum den ersten Verbandswechsel bei Bilfran vornehmen. Perrine versucht ihm Mut zu machen, obwohl sie selber auch beunruhigt ist.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6