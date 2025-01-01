Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 14
42 Min.Ab 12

Die neue Nummer fällt auf Emma zurück, die als Geschworene über einen Mordfall urteilen soll. Finch sitzt neben ihr auf der Geschworenenbank und findet heraus, dass die Frau unter Druck gesetzt wird, damit der Prozess mit einem Freispruch endet. Wer ist der Fixer, der aus dem Hinterhalt agiert?

