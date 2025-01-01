Zum Inhalt springenBarrierefrei
Person of Interest

Detective Forge

Staffel 4Folge 6
Detective Forge

Person of Interest

Folge 6: Detective Forge

42 Min.Ab 16

Die neue Sozialnummer führt auf den unscheinbaren Versicherungsangestellten Walter zurück, der nach außen hin ein eintöniges Leben führt. Doch schon bald stellt sich heraus, dass mehr hinter ihm steckt: Undercover ist Walter nämlich als Fake-Cop unterwegs und untersucht unaufgeklärte Morde, die von der Polizei ad acta gelegt wurden. Als er jedoch einem vermeintlichen Selbstmord nachgeht, gerät er ins Visier zweier gefährlicher Verbrecherorganisationen ...

