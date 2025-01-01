Eine Krähe hackt der anderen ein Auge ausJetzt kostenlos streamen
Person of Interest
Folge 7: Eine Krähe hackt der anderen ein Auge aus
42 Min.Ab 16
Diesmal gehört die neue Sozialnummer dem spanischen Weinhändler Tomas Koroa, der sich neben seinen edlen Tropfen auch mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen scheint. Shaw und Reese stellen nämlich schnell fest, dass er im Hintertürchen kriminelle Machenschaften mit einer Diebesbande betreibt, die kurz vor einem großen Coup steht ... Ist Tomas das Opfer oder geht von ihm die Bedrohung aus?
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
