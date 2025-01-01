Person of Interest
Folge 10: Sterben gibt es nicht umsonst
42 Min.Ab 12
Finchs Tarnung fliegt auf, weshalb Samaritan auf ihn aufmerksam wird. Indessen nehmen Reese und Fusco eine Sicherheitsfirma unter die Lupe, von welcher Visitenkarten bei einigen Samaritan-Agenten aufgetaucht sind. Finch muss zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden, da sein altes Versteck nicht mehr sicher ist. Dann gerät auch Elias unter Beschuss ...
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
