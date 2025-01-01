Person of Interest
Folge 2: Motive der Moral
42 Min.Ab 12
Die Maschine läuft zwar wieder, aber nicht fehlerfrei. So hat sie Probleme mit der Gesichtserkennung, der Trennung zwischen Realität und Fiktion und ihrem Gefühl für Zeit. Daher liefert sie zwar wieder Namen, jedoch in rauen Mengen. Während Reese und Fusco die betroffenen Personen überprüfen, versuchen Finch und Root die Fehler zu beheben. Aber dadurch spitzt sich die Lage weiter zu. Denn nun hält die Maschine auch das Team für eine Bedrohung und leitet Gegenmaßnahmen ein ...
Person of Interest
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
