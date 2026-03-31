Martin Bruno rollt - mit Martin Bruno WaltherJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 10: Martin Bruno rollt - mit Martin Bruno Walther
30 Min.Folge vom 31.03.2026
„Reisen ist mein Leben, Reisen ist mein Ein und Alles.“ Der Reisejournalist Martin Bruno Walther war in über 100 Ländern der Welt unterwegs. Nach seinen Bein-Amputationen testet er nun Reiseziele und Hotels auf ihre Barrierefreiheit. Warum sind Lego Rampen so cool? Was versteht man unter Sensing Journeys? Und welche Laster begleiten unseren Reiseprofi? Neben Gin Tonic ist es vor allem die Farbe orange und der schwarze Humor, die Martin Bruno zum Pilot und nicht zum Passagier seiner Lebensreise machen. #martinbrunorollt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: okto