Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 1: Mops Murphy in Not
44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Die Hundeschutzorganisation kümmert sich um eine trächtige Hündin, die von Kriminellen ins Land geschmuggelt wurde, um mit deren Welpen Geld zu verdienen. Auch der alte Mops Murphy wird mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen abgegeben. Als er auf eine Betäubung schlecht reagiert, beginnt ein Kampf um sein Leben. Zudem werden drei Streuner aufgenommen, von denen einer aus Nordirland stammt und unter Haut- und Fellproblemen leidet.
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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BBC Studios Germany GmbH