Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 3: Dave & Olive
44 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Pete kümmert sich um einen Welpen mit gebrochenem Bein, den seine Besitzer beim Tierarzt zurückgelassen haben. Bei der Untersuchung wird festgestellt, dass die Fraktur schon älter ist und das Tier Gefahr läuft, sein Bein zu verlieren. Außerdem wird die Dobermann-Hündin Olive betreut, die eingeschüchtert und ängstlich ist. Sie wurde illegal ins Land geschmuggelt und hat in ihrem bisherigen Leben kaum etwas von der Welt gesehen.
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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BBC Studios Germany GmbH