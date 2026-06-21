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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Colm, Ruby, Tammy und Mel

sixxStaffel 1Folge 4vom 21.06.2026
Colm, Ruby, Tammy und Mel

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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 4: Colm, Ruby, Tammy und Mel

44 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Pete besucht eine Hundeschutzorganisation in Nordirland. Da in Großbritannien ausgesetzte oder streunende Tiere aus Platzmangel oft schon nach fünf bis sieben Tagen eingeschläfert werden, hat die Organisation ein Programm ins Leben gerufen. Dessen Ziel ist es, so viele dieser Tiere wie möglich zu retten und auf andere Zentren zu verteilen.

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