Kleine Hunde, großes GlückJetzt kostenlos streamen
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 2: Kleine Hunde, großes Glück
43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6
Da Anne sich wegen ihrer Krankheit nicht mehr ausreichend um ihre kleine Chihuahua-Familie Wiggly, Biscuit und Oreo kümmern kann, möchte sie ihnen ein besseres Leben in einem neuen Zuhause ermöglichen. Zudem stellt die Streunerin Esme die Tierärzte vor ein Problem: Ihre Ohren sind so stark entzündet und geschwollen, dass die Trommelfelle nicht sichtbar sind und eine gezielte Behandlung kaum möglich ist.
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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: BBC Studios Germany GmbH