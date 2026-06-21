Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Queen Bee, Winter und Elliot

sixxStaffel 2Folge 4vom 05.07.2026
Queen Bee, Winter und Elliot

Queen Bee, Winter und ElliotJetzt kostenlos streamen

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 4: Queen Bee, Winter und Elliot

43 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

Eine streunende Belgische Schäferhündin wird von der Tierschutzorganisation aufgenommen. Kurz darauf bringt sie elf Welpen zur Welt, von denen jedoch nicht alle gesund sind. In einem anderen Fall muss eine Frau ihren Rüden Elliot abgeben, nachdem sie wohnungslos geworden ist. Das Team von Dogs Trust entdeckt bei ihm verdächtige Knoten, woraufhin er umgehend operiert werden muss.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
sixx
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Alle 2 Staffeln und Folgen