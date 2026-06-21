Queen Bee, Winter und ElliotJetzt kostenlos streamen
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Folge 4: Queen Bee, Winter und Elliot
43 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Eine streunende Belgische Schäferhündin wird von der Tierschutzorganisation aufgenommen. Kurz darauf bringt sie elf Welpen zur Welt, von denen jedoch nicht alle gesund sind. In einem anderen Fall muss eine Frau ihren Rüden Elliot abgeben, nachdem sie wohnungslos geworden ist. Das Team von Dogs Trust entdeckt bei ihm verdächtige Knoten, woraufhin er umgehend operiert werden muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BBC Studios Germany GmbH