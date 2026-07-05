Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Endlose Hundeliebe

sixxStaffel 2Folge 5vom 05.07.2026
Endlose Hundeliebe

Endlose HundeliebeJetzt kostenlos streamen

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Folge 5: Endlose Hundeliebe

44 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

Pete versucht, das Vertrauen und die Zuneigung der Hündin Flower zu gewinnen, die ihn nicht leiden kann. Bei der Schäferhündin Heidi wird ein Knoten in der Milchleiste entdeckt, woraufhin sie sofort operiert wird. Da Cockerspaniel Marvin aufgrund einer ansteckenden Infektion nicht mit den anderen Hunden spielen darf, richten Pete und Lauren ihm ein eigenes Spieleparadies ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden
sixx
Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Pete Wicks - Aus Liebe zu Hunden

Alle 1 Staffeln und Folgen