Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 21: Peter Pan - Neue Abenteuer: Kinozauber
23 Min.Folge vom 26.09.2025
Peter ist fasziniert von einem Film, den sich die Darling-Geschwister zu Hause ansehen. Kurzerhand nimmt er daher den Beamer mit nach Nimmerland, damit sich auch die dortigen Kinder den Film ansehen können. Doch bei einem Kurzschluss passiert es: Der kleine Bösewicht aus dem Film wird lebendig und stellt Nimmerland auf den Kopf! Nun liegt es an Peter und seinen Freunden, den Schurken wieder einzufangen. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
