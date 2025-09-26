Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Kinozauber

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 26.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Kinozauber

Peter Pan - Neue Abenteuer: Kinozauber

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 21: Peter Pan - Neue Abenteuer: Kinozauber

23 Min.Folge vom 26.09.2025

Peter ist fasziniert von einem Film, den sich die Darling-Geschwister zu Hause ansehen. Kurzerhand nimmt er daher den Beamer mit nach Nimmerland, damit sich auch die dortigen Kinder den Film ansehen können. Doch bei einem Kurzschluss passiert es: Der kleine Bösewicht aus dem Film wird lebendig und stellt Nimmerland auf den Kopf! Nun liegt es an Peter und seinen Freunden, den Schurken wieder einzufangen. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Peter Pan - Neue Abenteuer
ORF Kids
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer

