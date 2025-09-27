Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Fantasiebaum in Gefahr

ORF Kids Staffel 1 Folge 22 vom 27.09.2025
23 Min. Folge vom 27.09.2025

Peter und die Kinder von Nimmerland liefern sich eine Schlacht mit den Piraten, die seit Kurzem im Besitz einer neuen Kanone sind. Doch bei dem Kampf wird der Fantasiebaum von einer Kugel getroffen und das hat fatale Folgen: Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein, denn Peter und seine Freunde sind gezwungen denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

