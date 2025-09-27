Peter Pan - Neue Abenteuer: Fantasiebaum in GefahrJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 22: Peter Pan - Neue Abenteuer: Fantasiebaum in Gefahr
23 Min.Folge vom 27.09.2025
Peter und die Kinder von Nimmerland liefern sich eine Schlacht mit den Piraten, die seit Kurzem im Besitz einer neuen Kanone sind. Doch bei dem Kampf wird der Fantasiebaum von einer Kugel getroffen und das hat fatale Folgen: Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein, denn Peter und seine Freunde sind gezwungen denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0