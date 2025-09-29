Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (1)Jetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 23: Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (1)
23 Min.Folge vom 29.09.2025
Weihnachten steht vor der Tür und auch den Kindern in Nimmerland stattet der Weihnachtsmann einen Besuch ab. Peter, Wendy und ihre Freunde freuen sich schon sehr. Doch der fiese Captain Hook hasst die schönste Zeit im Jahr und entführt den Weihnachtsmann! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Peter Pan - Neue Abenteuer
