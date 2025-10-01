Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Die vierfache Tinkerbell

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 01.10.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Die vierfache Tinkerbell

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 25: Peter Pan - Neue Abenteuer: Die vierfache Tinkerbell

23 Min.Folge vom 01.10.2025

Die freche Tinkerbell trinkt etwas von Wendys Kaffee, aber der bekommt ihr gar nicht gut. Durch das Getränk spaltet sie sich in ihre vier Element-Bestandteile auf, sodass es die kleine Fee nun in vierfacher Ausführung gibt. Während die Erd-Tinker Bell ruhig und besonnen ist, ist ihre Feuer-Variante jähzornig und aufbrausend. Peter und seine Freunde haben alle Hände voll zu tun, einen Weg zu finden, die vier wieder zu vereinen. Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

