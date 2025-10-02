Peter Pan - Neue Abenteuer: Das BösartigkeitspulverJetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 26: Peter Pan - Neue Abenteuer: Das Bösartigkeitspulver
23 Min.Folge vom 02.10.2025
Captain Hook hat ein Pulver entwickeln lassen, das alle, die damit in Berührung kommen, böse werden lässt. Bei einem Blumenskulpturwettbewerb in Nimmerland soll es das erste Mal zum Einsatz kommen. Ausgerechnet die Blumenfrau Poppy und der kleine Michael bekommen das Pulver ab und werden langsam, aber sicher immer böser! Nun liegt es an Peter und Wendy, ihre Freunde zu heilen! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0