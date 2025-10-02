Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Das Bösartigkeitspulver

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 02.10.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Das Bösartigkeitspulver

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 26: Peter Pan - Neue Abenteuer: Das Bösartigkeitspulver

23 Min.Folge vom 02.10.2025

Captain Hook hat ein Pulver entwickeln lassen, das alle, die damit in Berührung kommen, böse werden lässt. Bei einem Blumenskulpturwettbewerb in Nimmerland soll es das erste Mal zum Einsatz kommen. Ausgerechnet die Blumenfrau Poppy und der kleine Michael bekommen das Pulver ab und werden langsam, aber sicher immer böser! Nun liegt es an Peter und Wendy, ihre Freunde zu heilen! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

Weitere Folgen in Staffel 1

