ORF IIIStaffel 1Folge 376vom 23.08.2025
44 Min.Folge vom 23.08.2025

Er war Moderator, Schauspieler und Entertainer. Sein Name ist untrennbar mit dem österreichischen Fernsehen verbunden: Peter Rapp. Mit "Spotlight" präsentierte er von 1969 an Stars der internationalen und österreichischen Musikszene von Abba bis Waterloo dem Fernsehpublikum. Aus der Sendung "Die große Chance" ist so mancher Star der heimischen Szene, wie etwa Andy Borg hervorgegangen. Im Alter von 81 Jahren ist die österreichische Fernsehlegende verstorben. Bildquelle: ORF/Ali Schafler

