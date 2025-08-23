zeit.geschichte: Peter Rapp - Der ewige ShowmanJetzt kostenlos streamen
Er war Moderator, Schauspieler und Entertainer. Sein Name ist untrennbar mit dem österreichischen Fernsehen verbunden: Peter Rapp. Mit "Spotlight" präsentierte er von 1969 an Stars der internationalen und österreichischen Musikszene von Abba bis Waterloo dem Fernsehpublikum. Aus der Sendung "Die große Chance" ist so mancher Star der heimischen Szene, wie etwa Andy Borg hervorgegangen. Im Alter von 81 Jahren ist die österreichische Fernsehlegende verstorben. Bildquelle: ORF/Ali Schafler
