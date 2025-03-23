Ballett "Peter und der Wolf"Jetzt kostenlos streamen
Peter und der Wolf ist ein zeitloser Klassiker, der Generationen von Zuhörerinnen und Zuhörern in seinen Bann gezogen hat. Sergej Prokofjew schuf dieses musikalische Märchen im Jahr 1936, um Kindern auf spielerische Weise die Instrumente eines Orchesters näherzubringen. Durch die meisterhafte Verbindung von Musik und Erzählung entsteht ein einzigartiges Kunstwerk, das gleichermaßen Jung und Alt begeistert. Der abenteuerlustige Peter lebt mit seinem Großvater am Waldrand. Trotz der Warnungen seines Großvaters, Vorsicht walten zu lassen, wagt sich Peter eines Tages hinaus und begegnet dort einem kleinen Vogel, einer Ente und einer Katze. Doch die friedliche Idylle wird jäh gestört, als ein hungriger Wolf auftaucht. In einem packenden Abenteuer beweist Peter Geschick und Tapferkeit: Mit einer cleveren List gelingt es ihm, den Wolf zu fangen und ihn schließlich den heraneilenden Jägern zu übergeben. Sergej Prokofjew schuf mit Peter und der Wolf ein musikalisches Märchen, das Kindern spielerisch die Instrumente eines Sinfonieorchesters näherbringt. Jede Figur wird durch ein spezifisches Instrument oder eine Instrumentengruppe lebendig dargestellt: Peter, der mutige Junge, erklingt in den Streichern, während die Querflöte den lebhaften Vogel repräsentiert. Die melancholische Oboe verleiht der Ente ihre Stimme, die Klarinette unterstreicht die Eleganz der Katze, und das Fagott symbolisiert den erfahrenen Großvater. Bedrohlich und kraftvoll markieren die Hörner den Wolf, während Pauken und Trommeln die Spannung der Jäger heraufbeschwören. So entsteht eine Klangwelt, in der Musik und Charaktere auf einzigartige Weise verschmelzen. Martin Schläpfer, Ballettdirektor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts, bringt Sergej Prokofjews Klassiker in einer faszinierenden Neuinterpretation auf die Bühne. Für die Jugendkompanie der Ballettakademie der Wiener Staatsoper schuf er eine Choreografie, die Prokofjews Klangbilder in poetische, humorvolle und magische Bewegung übersetzt. Die Tänzerinnen und Tänzer erwecken die Geschichte von Peter und seinen tierischen Gefährten zum Leben - als charmantes Abenteuer und zugleich als nachdenkliche Reflexion über das Miteinander von Mensch und Natur. Peter und der Wolf zählt bis heute zu den beliebtesten Werken der Musikgeschichte. Mit seiner fantasievollen Musik erzählt Sergej Prokofjew eine zeitlose Geschichte über Mut, Freundschaft und das Überwinden von Gefahren, während er zugleich die Vielfalt der Orchesterklänge meisterhaft erlebbar macht. In Martin Schläpfers neuer Choreografie wird der Klassiker im NEST als Ballett lebendig - ein magisches Erlebnis für die ganze Familie! Bildquelle: ORF/Wiener Staatsballett/Marian Furnica
