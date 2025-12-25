Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 25.12.2025
Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhauptJetzt kostenlos streamen

Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

Folge 1: Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

75 Min.Folge vom 25.12.2025

Pettersson und sein Kater Findus stecken in den Weihnachtsvorbereitungen. Findus hat sich dafür schon viel ausgedacht, es soll ja auch das perfekte Fest werden. Es kommt jedoch anders. Zunächst werden die beiden eingeschneit und dann verletzt sich Pettersson am Bein. Jetzt liegt es an Findus, das Weihnachtsfest zu retten. Besetzung: Stefan Kurt (Pettersson) Marianne Sägebrecht (Beda Andersson) Max Herbrechter (Gustavsson) Thomas Werrlich (Bedas Bruder) Regie: Ali Samadi Ahadi Drehbuch: Thomas Springer Stimme: Roxana Samadi (Findus) Bildquelle: ORF/Wildbunch

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt
ORF Kids
Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt

Alle 1 Staffeln und Folgen