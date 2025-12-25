Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhauptJetzt kostenlos streamen
Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt
Folge 1: Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt
75 Min. Folge vom 25.12.2025
Pettersson und sein Kater Findus stecken in den Weihnachtsvorbereitungen. Findus hat sich dafür schon viel ausgedacht, es soll ja auch das perfekte Fest werden. Es kommt jedoch anders. Zunächst werden die beiden eingeschneit und dann verletzt sich Pettersson am Bein. Jetzt liegt es an Findus, das Weihnachtsfest zu retten. Besetzung: Stefan Kurt (Pettersson) Marianne Sägebrecht (Beda Andersson) Max Herbrechter (Gustavsson) Thomas Werrlich (Bedas Bruder) Regie: Ali Samadi Ahadi Drehbuch: Thomas Springer Stimme: Roxana Samadi (Findus) Bildquelle: ORF/Wildbunch
Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt
Altersfreigabe:
0