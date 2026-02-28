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Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

ORF2Staffel 1Folge 4vom 28.02.2026
Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

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Folge 4: Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

26 Min.Folge vom 28.02.2026

In der Sendung beantwortet Pflanzendoc Karl Ploberger Fragen zur Pflanzenpflege, erklärt das Überwintern von Zitronenbäumchen, das Entfernen von Moos im Rasen und Maßnahmen gegen Läuse am Oleander. Mit praktischen Tipps aus langjähriger Erfahrung zeigt er Lösungen direkt an Pflanzen und Produkten. Als prominenter Gast ist diesmal Schauspielerin und Orchideenliebhaberin Ulrike Beimpold dabei. Bildquelle: ORF/Allfilm/Alexander Limberger

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