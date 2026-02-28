Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei GartensorgenJetzt kostenlos streamen
Pflanzendoc
Folge 4: Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen
26 Min.Folge vom 28.02.2026
In der Sendung beantwortet Pflanzendoc Karl Ploberger Fragen zur Pflanzenpflege, erklärt das Überwintern von Zitronenbäumchen, das Entfernen von Moos im Rasen und Maßnahmen gegen Läuse am Oleander. Mit praktischen Tipps aus langjähriger Erfahrung zeigt er Lösungen direkt an Pflanzen und Produkten. Als prominenter Gast ist diesmal Schauspielerin und Orchideenliebhaberin Ulrike Beimpold dabei. Bildquelle: ORF/Allfilm/Alexander Limberger
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