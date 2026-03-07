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Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

ORF2Staffel 1Folge 5vom 07.03.2026
Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

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Folge 5: Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

26 Min.Folge vom 07.03.2026

Karl Ploberger beantwortete telefonisch die Garten- und Pflanzenfragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Themen waren etwa das Überwintern von Zitronenbäumchen, Moos im Rasen oder Läusebefall bei Oleandern. Anhand von Beispielen und Produkten zeigte er Lösungen und gab praxisnahe Tipps aus seiner langjährigen Erfahrung. Zu Gast war die Schweizer Schlagersängerin und Gartenliebhaberin Francine Jordi. Bildquelle: ORF/Allfilm/Alexander Limberger

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