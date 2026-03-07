Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei GartensorgenJetzt kostenlos streamen
Pflanzendoc
Folge 5: Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen
26 Min.Folge vom 07.03.2026
Karl Ploberger beantwortete telefonisch die Garten- und Pflanzenfragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Themen waren etwa das Überwintern von Zitronenbäumchen, Moos im Rasen oder Läusebefall bei Oleandern. Anhand von Beispielen und Produkten zeigte er Lösungen und gab praxisnahe Tipps aus seiner langjährigen Erfahrung. Zu Gast war die Schweizer Schlagersängerin und Gartenliebhaberin Francine Jordi. Bildquelle: ORF/Allfilm/Alexander Limberger
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