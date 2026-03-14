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Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

ORF2Staffel 1Folge 6vom 14.03.2026
Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

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Folge 6: Pflanzendoc: Karl Ploberger hilft bei Gartensorgen

25 Min.Folge vom 14.03.2026

Pflanzendoc und Biogärtner Karl Ploberger beantwortet Garten- und Pflanzenfragen der Zuseherinnen und Zuseher am Telefon: Wie überwintert man ein Zitronenbäumchen? Wie bekommt man Moos aus dem Rasen? Was tun bei Läusen am Oleander? Anhand von Pflanzen und Produkten zeigt er Lösungen für typische Probleme und gibt viele Insider-Tipps aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Zu Gast ist in diesmal Star-Astrologin und Rosenfreundin Gerda Rogers, die von ihrem eigenen Gartenparadies erzählt. Bildquelle: ORF/Alexander Limberger

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