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Pflanzerei

Pflanzerei vom 14.05.2026

ORF2Staffel 1Folge 113vom 14.05.2026
Pflanzerei vom 14.05.2026

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Pflanzerei

Folge 113: Pflanzerei vom 14.05.2026

3 Min.Folge vom 14.05.2026

Die ORF Tirol-Serie für ihre Zimmer- Balkon- und Gartenpflanzen mit Thomas Arbeiter, Gärtnermeister Peter Köpke und Pflanzenexpertin Caroline Adlmeier gibt’s jeden Donnerstag kurz nach „Tirol Heute“. Einmal im Monat gibt Profikoch Bojan Brbre aus der Wildschönau Tipps, wie wir Kräuter und anderes Grünzeug zu Stars in unseren Gerichten machen.

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