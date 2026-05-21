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Pflanzerei
Folge 114: Pflanzerei vom 21.05.2026
2 Min.Folge vom 21.05.2026
Die ORF-Tirol-Serie für ihre Zimmer- Balkon- und Gartenpflanzen mit Thomas Arbeiter und Gärtnermeister Peter Köpke vom Hödnerhof gibt’s jeden Donnerstag. Einmal im Monat wird Profikoch Bojan Brbre aus der Wildschönau Tipps geben, wie wir Kräuter und anderes Grünzeug zu Stars in unseren Gerichten machen.
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Pflanzerei
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