Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pflanzerei

Pflanzerei vom 16.10.2025

ORF2Staffel 1Folge 84vom 16.10.2025
Pflanzerei vom 16.10.2025

Pflanzerei vom 16.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Pflanzerei

Folge 84: Pflanzerei vom 16.10.2025

2 Min.Folge vom 16.10.2025

Die ORF Tirol-Serie für ihre Zimmer- Balkon- und Gartenpflanzen mit Thomas Arbeiter, Gärtnermeister Peter Köpke und Pflanzenexpertin Caroline Adlmeier gibt’s jeden Donnerstag kurz nach „Tirol Heute“. Einmal im Monat gibt Profikoch Bojan Brbre aus der Wildschönau Tipps, wie wir Kräuter und anderes Grünzeug zu Stars in unseren Gerichten machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pflanzerei
ORF2
Pflanzerei

Pflanzerei

Alle 1 Staffeln und Folgen