Serienkiller aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 01.04.2022: Serienkiller aus dem Jenseits
88 Min.Folge vom 01.04.2022Ab 16
Hat ein Mörder selbst nach seinem Tod noch Macht über seine Opfer? Das wollen Jack und Katrina in dieser Folge herausfinden. Ein Vater und sein Sohn verübten auf der abgelegenen McCormick-Farm in den Great Plains unfassbar grausame Morde und vergruben die Leichen auf dem Gelände. Die jetzigen Eigentümer:innen kauften die Farm, ohne von den Gräueltaten zu wissen – und einige Zeit später begannen paranormale Vorfälle, die immer extremer werden. Die beiden werden von unsichtbaren Händen berührt und gestoßen, außerdem haben sie ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Doch wer treibt hier sein Unwesen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.