Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 16.04.2021: Haus der Teufelsanbeter
43 Min.Folge vom 16.04.2021Ab 12
Mineral Wells in Texas ist in dieser Episode das Ziel von Katrina und Jack. Die Geisterjäger:innen wollen hier das „Haunted Hill House“ mit seiner düsteren Geschichte erkunden. 1840 als Wohnhaus erbaut, wurde es später ein Bordell, dann eine illegale Kneipe, bevor in den 1970ern eine satanische Sekte einzog, die hier ihre Rituale abhielt. Die heutigen Besitzer:innen Kathy und Sonny wollten eine Pension daraus machen, merkten aber schnell, dass es spukt und können nun nur noch Geisterführungen anbieten. Katrina und Jack sollen eine Einschätzung abgeben, wie gefährlich das alte Gemäuer für Besucher:innen werden könnte.
Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
