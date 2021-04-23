Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 23.04.2021
44 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12

Katrina und Jack sind in Denver, Colorado, wo sie im „König der Spukhäuser“, der Croke-Patterson Mansion ermitteln. Das Anwesen hat eine lange Geschichte seltsamer und düsterer Vorfälle, die mit dessen Eigentümer:innen zu tun haben. Fast alle Bewohner:innen erlebten Schicksalsschläge, verloren ihren Besitz oder starben. In der Mansion wurde noch keine Ermittlung gefilmt, weshalb Katrina und Jack besonders gespannt auf ihre Rechercheergebnisse sind. Gibt es dort ein Portal, das sich bösen Mächten geöffnet hat? Welche Art von Spuk ist zu erwarten? Die erfahrenen Geisterjäger:innen werden es herausfinden.

