Mit Power geht es in die neue SommerwocheJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 442: Mit Power geht es in die neue Sommerwoche
21 Min.Folge vom 28.07.2025
Der Sommer macht zwar gerade kurz Pause, wir ziehen unser Bewegungsprogramm mit Philipp aber natürlich trotzdem durch. Das sorgt für gute Laune und Kraft im Alltag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv