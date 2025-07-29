Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Die tägliche Bewegungseinheit, die auch Spaß macht!

krone.tvStaffel 1Folge 443vom 29.07.2025
Die tägliche Bewegungseinheit, die auch Spaß macht!

Die tägliche Bewegungseinheit, die auch Spaß macht!Jetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 443: Die tägliche Bewegungseinheit, die auch Spaß macht!

21 Min.Folge vom 29.07.2025

Regelmäßige Bewegung tut gut – und sie darf auch Spaß machen! Dafür sorgt Philipp, und zwar täglich auf krone.tv.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen