Die tägliche Bewegungseinheit, die auch Spaß macht!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 443: Die tägliche Bewegungseinheit, die auch Spaß macht!
21 Min.Folge vom 29.07.2025
Regelmäßige Bewegung tut gut – und sie darf auch Spaß machen! Dafür sorgt Philipp, und zwar täglich auf krone.tv.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv