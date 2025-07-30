Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt

So steigern wir Wohlbefinden und Lebensqualität!

Staffel 1Folge 444vom 30.07.2025
So steigern wir Wohlbefinden und Lebensqualität!

Folge 444: So steigern wir Wohlbefinden und Lebensqualität!

21 Min.Folge vom 30.07.2025

Was Bewegung alles bewirken kann, weiß unser Vorturner Philipp: immer wieder schreiben ihm Mitturnerinnen und Mitturner, wie sehr sich ihre Lebensqualität durch die tägliche Bewegungseinheit verbessert hat.

