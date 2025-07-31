Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Mobilisieren und aktivieren – das geht auch am Sessel!

krone.tvStaffel 1Folge 445vom 31.07.2025
Mobilisieren und aktivieren – das geht auch am Sessel!

Mobilisieren und aktivieren – das geht auch am Sessel!Jetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 445: Mobilisieren und aktivieren – das geht auch am Sessel!

21 Min.Folge vom 31.07.2025

Der Sesseltag – seit ewigen Zeiten ein Klassiker von Philipp, denn auch die Übungen im Sitzen haben es ganz schön in sich. Wie immer geht es um mobilisieren, aktivieren, koordinieren!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen