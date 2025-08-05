So laden wir unsere Akkus für die neue Woche auf!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 449: So laden wir unsere Akkus für die neue Woche auf!
21 Min.Folge vom 05.08.2025
Das Wochenende ist vorbei, die Akkus sind hoffentlich voll und Philipp sorgt dafür, dass es auch so bleibt – denn auch mit regelmäßiger Bewegung laden wir unsere Akkus auf.
Genre:Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv