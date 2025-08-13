Mehr Bewegung, mehr Lebensfreude: So machen wir am Mittwoch unseren Körper glücklichJetzt kostenlos streamen
Folge 458: Mehr Bewegung, mehr Lebensfreude: So machen wir am Mittwoch unseren Körper glücklich
21 Min.Folge vom 13.08.2025
Bewegung ist Medizin – ganz ohne Nebenwirkungen. Philipp zeigt uns, wie wir mit einfachen Übungen Gesundheit und Wohlbefinden steigern.
