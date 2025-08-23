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Philipp bewegt

In nur wenigen Minuten verspannte Schultern lösen

krone.tvStaffel 1Folge 466vom 23.08.2025
In nur wenigen Minuten verspannte Schultern lösen

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Philipp bewegt

Folge 466: In nur wenigen Minuten verspannte Schultern lösen

21 Min.Folge vom 23.08.2025

Am Donnerstag ist wieder Sesseltag mit Philipp! Diesmal stehen auch die Schultern im Mittelpunkt: Mit kleinen Kreisen lockern wir verspannte Muskeln und lösen Verklebungen – egal ob im Sitzen oder Stehen. Wichtig ist, die Schultern täglich zu bewegen. Philipp zeigt, wie man mit einfachen Übungen nach hinten kreist, die Arme ausstreckt und sofort spürt, wie es im Körper arbeitet – manchmal sogar mit einem befreienden Knacks.

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