In nur wenigen Minuten verspannte Schultern lösenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 466: In nur wenigen Minuten verspannte Schultern lösen
21 Min.Folge vom 23.08.2025
Am Donnerstag ist wieder Sesseltag mit Philipp! Diesmal stehen auch die Schultern im Mittelpunkt: Mit kleinen Kreisen lockern wir verspannte Muskeln und lösen Verklebungen – egal ob im Sitzen oder Stehen. Wichtig ist, die Schultern täglich zu bewegen. Philipp zeigt, wie man mit einfachen Übungen nach hinten kreist, die Arme ausstreckt und sofort spürt, wie es im Körper arbeitet – manchmal sogar mit einem befreienden Knacks.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv