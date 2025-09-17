Die tägliche Bewegungseinheit am MittwochJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 493: Die tägliche Bewegungseinheit am Mittwoch
21 Min.Folge vom 17.09.2025
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat gestern betont, wie wichtig eine tägliche Bewegungseinheit an Kindergärten und Schulen wäre – genau Philipps Credo und das setzt er mit der „Krone“ gemeinsam seit über einem Jahr um. In „Philipp bewegt“ lädt er täglich alle ein, mitzuturnen: von klein bis groß, von Anfänger bis Profi.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
