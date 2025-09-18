Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt
Staffel 1Folge 495vom 18.09.2025
Folge 495: Der Donnerstagsklassiker: Starke Übungen im Sitzen

21 Min.Folge vom 18.09.2025

Donnerstag ist Sesseltag! Philipp zeigt uns alte und neue Übungen für Beweglichkeit, Haltung und Energie – bequem vom Sessel aus, und trotzdem effektiv.

