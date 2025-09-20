Wir stärken den ganzen Körper am FreitagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 496: Wir stärken den ganzen Körper am Freitag
21 Min.Folge vom 20.09.2025
Mit Philipps effektivem Ganzkörpertraining stärken wir Arme, Beine, Rücken und die Körpermitte. Ideal zur Vorbeugung von Beschwerden!
