Vor der Kamera, hinter der Kamera: Alle turnen am Donnerstag mitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 516: Vor der Kamera, hinter der Kamera: Alle turnen am Donnerstag mit
21 Min.Folge vom 09.10.2025
Donnerstag ist Sesseltag, mittlerweile ein alter Klassiker. Philipp zeigt Übungen, die auch im Sitzen funktionieren und viel bringen, dazwischen steht er aber auch gern auf, weil wir sowieso alle zu viel sitzen. Hinter der Kamera wird im Studio übrigens auch mitgeturnt!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv