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Philipp bewegt

Vor der Kamera, hinter der Kamera: Alle turnen am Donnerstag mit

krone.tvStaffel 1Folge 516vom 09.10.2025
Vor der Kamera, hinter der Kamera: Alle turnen am Donnerstag mit

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Philipp bewegt

Folge 516: Vor der Kamera, hinter der Kamera: Alle turnen am Donnerstag mit

21 Min.Folge vom 09.10.2025

Donnerstag ist Sesseltag, mittlerweile ein alter Klassiker. Philipp zeigt Übungen, die auch im Sitzen funktionieren und viel bringen, dazwischen steht er aber auch gern auf, weil wir sowieso alle zu viel sitzen. Hinter der Kamera wird im Studio übrigens auch mitgeturnt!

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