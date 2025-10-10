Nach diesem Freitagstraining sind wir fit fürs WochenendeJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 517: Nach diesem Freitagstraining sind wir fit fürs Wochenende
21 Min.Folge vom 10.10.2025
Mit funktioneller Bewegung bringen wir heute unseren Körper in Form – ganz ohne Geräte, dafür mit Schwung und Power. Mit dieser wohltuenden Energie geht es dann Richtung Wochenende!
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv