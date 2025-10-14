Mit diesem Dienstagstraining machen wir uns fit für den HerbstJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 521: Mit diesem Dienstagstraining machen wir uns fit für den Herbst
21 Min.Folge vom 14.10.2025
Gegen Herbstblues hilft Bewegung! Philipp macht ein ausgewogenes Workout mit uns, das die Stimmung hebt und uns rundum fit hält.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
