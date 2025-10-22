Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt Schule: Am Mittwoch zu Gast in der MS Andau

krone.tvStaffel 1Folge 529vom 22.10.2025
Philipp bewegt Schule: Am Mittwoch zu Gast in der MS Andau

Folge 529: Philipp bewegt Schule: Am Mittwoch zu Gast in der MS Andau

21 Min.Folge vom 22.10.2025

Philipps Schultour durch Österreich führt ihn und das krone.tv-Team heute ins Burgenland in die Mittelschule Andau. 90 Schülerinnen und Schüler sind bei der gemeinsamen Bewegungseinheit mit am Start!

