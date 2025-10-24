Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fit ins Wochenende mit der Bewegungseinheit am Freitag!

Staffel 1Folge 531vom 24.10.2025
Fit ins Wochenende mit der Bewegungseinheit am Freitag!

Folge 531: Fit ins Wochenende mit der Bewegungseinheit am Freitag!

21 Min.Folge vom 24.10.2025

Philipp macht mit uns eine kräftigende, mobilisierende Bewegungseinheit – für mehr Wohlgefühl und Entspannung danach. Der ideale Start ins Wochenende!

