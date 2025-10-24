Fit ins Wochenende mit der Bewegungseinheit am Freitag!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 531: Fit ins Wochenende mit der Bewegungseinheit am Freitag!
21 Min.Folge vom 24.10.2025
Philipp macht mit uns eine kräftigende, mobilisierende Bewegungseinheit – für mehr Wohlgefühl und Entspannung danach. Der ideale Start ins Wochenende!
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv